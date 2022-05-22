Сміливі питання студентки викликали непідробний гнів Захарової. Вона озвучила популярні пропагандистські наративи та згадала про "біолабораторії".

В російському Єкатеринбурзі студентка посперечалася з речницею МЗС РФ Марією Захаровою щодо війни в Україні. Дівчина заявила, що Росія начхала на суверенітет України та вторглася на її територію, але Захарову така позиція розгнівала. Вона заявила, що Росія "поважає суверенітет України", бо "ще вчора ми були однією державою, одним народом".

Фрагмент цієї дискусії з'явився у мережі.

Розмова студентки та Захарової розпочалася з обговорення "референдуму" щодо приєднання Криму до РФ. Студентка зазначила, що вважає цей псевдореферендум нелегітимним, як і увесь цивілізований світ. Однак Захарова вимагала аргументувати цю позицію.

Дівчина наголосила, що "референдум" у Криму нелегітимний, оскільки до його проведення не залучили представників жодної міжнародної спільноти. Однак ця відповідь спровокувала істерику у речниці МЗС РФ.

"Хто це вам сказав? Що ви? Там було багато міжнародних спостерігачів. Що ви таке кажете? Чому ще ви вважаєте його нелегітимним?", - обурено запитала Захарова.

Студентка зазначила, що під час його проведення у Криму були російські війська. Проте, Захарова запевнила, що "російські війська там були всі ці роки".

Дискусія студентки та Захарової закінчилася обговоренням війни в Україні. Представниця російського МЗС традиційно заявила, що РФ нібито 8 років намагалася "дипломатичним шляхом запобігти ескалацію". Свій емоційний спіч Захарова продовжила темою "ЛДНР", які нібито "самі вийшли зі складу України" та просили "заступитися за них". Крім того, вона нагадала про "питання безпеки" РФ.

Схоже, у цій суперечці Захарова вирішила використати усі "аргументи", оскільки згадала і про "30 пентагонівських біолабораторій" в Україні, і про "утиски російськомовних".

"8 років ми бігали за всіма ними, а вони тільки глумилися. От і все", - заявила вона.

В кінці дискусії модераторка попросила, щоб дівчина, яка посміла сперечатися із самою Захаровою, назвала факультет, курс та спеціальність. Однак Захарова демонстративно попросила не уточняти це, мовляв, щоб її співрозмовницю не покарали за позицію.

Як повідомляв УНІАН, раніше відомий літературний перекладач Віктор Голишев прокоментував слова представниці МЗС РФ Марії Захарової, яка назвала "глобальним фейком" думку про те, що Джордж Орвелл писав роман "1984" про СРСР. Захарова також сказала, що англійський класик буцімто писав про "завершення лібералізму".

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