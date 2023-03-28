Відзначається, що підприємство, яке виробляло великі запчастини, знаходився в Краматорську.

Російський надпотужний атомний криголам "Росія" не зможуть здати вчасно. Армія РФ розбомбила завод в Україні, який був головним постачальником великих деталей.

За інформацією російського видання "Коммерсантъ", спочатку криголам повинні були здати в грудні 2027 року, але тепер всі терміни зірвані. Про необхідність перенесення здачі корабля повідомили президенту Росії Володимиру Путіну.

Передбачалося, що великі корпусні деталі, а саме кронштейни гребних валів, льодовий зуб, кронштейни пера керма, виготовляв завод "Енергомашспецсталь", який знаходиться в Краматорську Донецької області. Підприємство розбомбила російська армія. Так, у міноборони РФ повідомили у травні 2022 року, що завод "Енергомашспецсталь" знищено.

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"Високоточними ракетами повітряного базування ВКС Росії знищено великий склад боєприпасів українського угруповання військ, розміщений на території заводу", - заявив речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков.

Очікувалося, що проект обійдеться в 127,5 мільярда рублів, а тепер сума може зрости на 40-60%. До середини березня обсяг планових робіт виконано лише 5% замість запланованих 15%.

Обстріли Краматорська - що відомо

Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Армія РФ стирала з лиця землі українські міста ракетами і артилерією. Краматорськ не став винятком. Це місто неодноразово потрапляло під удари росіян.

Так, 14 березня 2023 року окупанти вдарили ракетою по Краматорську. В результаті чого від отриманих травм в лікарні померла одна людина і ще дев'ять отримали поранення.

18 березня росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами-потрапили в парк Бернацького і ритуальну службу. В результаті атаки загинули дві людини, а ще 10 отримали поранення.

20 березня загарбники знову вдарили ракетами по Краматорську, через що постраждали дев'ять багатоповерхівок.

У ніч на 25 березня Краматорськ знову потрапив під удар Росії. Ракети потрапили по центру міста і промисловій зоні. Всього пошкоджено вісім багатоповерхівок, офісне приміщення, готель, школа, два торгові центри, кафе і два магазини.

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