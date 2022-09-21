Два криголами були побудовані на фінській верфі на замовлення РФ і ​​тепер один із них стане джерелом запчастин для іншого.

Російська держкомпанія "Росморпорт", яка керує флотом з 300 кораблів, змушена частину з них пустити на запчастини.

Про це пише РБК з посиланням на заступника гендиректора держкомпанії Василя Стругова.

Зокрема, криголам "Єрмак" розберуть на запчастини для ремонту "Красіна".

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"Обидва криголами були побудовані на фінській верфі на замовлення "Судоімпорту", ​​тепер один із них стане джерелом запчастин для іншого. Розбирати судно будуть дві компанії з Петербурга. Вони знімуть із "Єрмака" понад 700 одиниць обладнання", - йдеться у повідомленні.

За словами Стругова, "Росморпорт" змушений використовувати частину флоту як джерело запчастин. Він додав, що завдяки списанню неатомного криголама "Єрмак" вдасться підтримати технічну готовність криголама "Красін".

Усього до флоту "Росморпорту" входять трохи менше 300 суден, у використанні перебувають 268. Вони обслуговують 65 портів у 24 регіонах РФ.

"На короткостроковий період ці судна, які не в експлуатації (22 судна), допомогли нам не виходити з діяльності. Вони стали суднами-донорами, що тут приховувати", - визнав Стругов.

Він стверджує, що "Росморпорт" і так планував списувати ці судна, після "лютневого поштовху прискорилися з процесом".

"Завдяки списанню криголама "Єрмак", у нас є шанс у невелику літню навігацію забезпечити готовність "Красіна" до зимової навігації. Зрозуміло, що за цей короткий період донори рано чи пізно закінчаться. Насправді номенклатура тих запчастин та агрегатів, які на суднах-донорах є в наявності, вона недостатня: з ринку пішли виробники", - визнав представник російської держкомпанії.

За його словами, щоб вирішити складнощі з постачанням запчастин, обговорюється модернізація криголамів фінського виробництва для продовження їх терміну служби на 15 років. Йдеться про шість криголамів: "Капітан Драніцин", "Капітан Хлєбніков", "Капітан Чечкін", "Капітан Букаєв", "Капітан Чадаєв", "Капітан Зарубін".

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

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