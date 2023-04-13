Людей закликають підписувати контракт з ЗС РФ.

У Московській області випустили інформаційні буклети про контрактну службу таджицькою та узбецькою мовами.

Відповідні знімки опублікував Telegram-канал BRIEF. За їхніми даними, брошури поширюють в рамках кампанії по залученню добровольців в російську армію. На них закликають йти на контрактну службу.

"Адміністрація Одинцовського округу Московської області продовжує активну кампанію із залучення добровольців до лав Збройних сил, випустили інформаційні буклети для іноземних громадян таджицькою та узбецькою мовами", - йдеться в повідомленні.

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Мобілізація в Росії

Нагадаємо, що у вересні минулого року в РФ оголосили мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У листопаді оголосили про нібито її завершення.

В Американському інституті вивчення війни повідомляли, що проведення часткової мобілізації призводить до соціальних розломів в Російській Федерації.

Зараз на території РФ триває прихована мобілізація, за даними правозахисників в березні як мінімум в 35 російських регіонах активно розсилають повістки. Російські ЗМІ повідомляли, що в країні посилилася агітація на військову службу за контрактом.

Кілька днів тому Державна дума РФ внесла ряд поправок, згідно з якими громадянам тепер вручатимуть повістки не тільки в паперовому, а й в електронному вигляді.

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