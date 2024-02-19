Окупанти звинувачують в отруєннях Україну.

У Російській Федерації заявили, що глава так званої "ЛНР" Леонід Пасічник отруєний сильнодіючою токсичною речовиною.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов стверджує, що Пасічник нібито 5 грудня 2023 року отримав важке отруєння фенольними сполуками.

"До цього про отруєння Пасічника не повідомлялося", - вказано у повідомленні.

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Кирилов також заявив, що в серпні 2022 року "губернатор" Херсонщини Володимира Сальдо був отруєний хімікатом рицином, який нібито виявили в біомедичних пробах.

В отруєннях Росія звинувачує Україну.

Довідка УНІАН. Фенол - органічна сполука, яка очолює клас фенолів. Токсичний, є сильним ирритантом. Про нього відомо як про промисловий забруднювач. У чистому вигляді фенол токсичний для тварин і людини. За ступенем впливу на людський організм відноситься до високонебезпечних речовин. При вдиханні викликає порушення функцій нервової системи. Пил, пари і розчин фенолу подразнюють слизові оболонки очей, дихальних шляхів, шкіру, викликаючи хімічні опіки.

Отруєння дружини Буданова - головні новини

Восени 2023 року стало відомо, що дружину глави ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова-Маріанну - отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та військовій справі.

Екс-глава Української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симптоми отруєння помітили у кількох високопоставлених чиновників Головного управління розвідки Міноборони. Пізніше Буданов сказав, що знає, хто отруїв його дружину. В інтерв'ю одному з французьких видань він розповів, що Маріанна Буданова почувається краще. За його словами, він сам пережив багато замахів і не виключає, що "переживе ще багато". Крім того, Буданов припустив, що скоро на території РФ відбудуться відповідні події і "все це зрозуміють".

Також представник ГРУ заявив, що отруєння отримали керівники підрозділів, які відповідальні за операції ГУРа, які проводилися на території Росії.

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