Начальник служби порятунку заявив, що в дитинстві теж так робив.

У Краснодарському краї в місті Новоросійськ надто допитливий хлопчик вирішив перевірити, як працює ігровий автомат, щоб отримати іграшку.

Він спробував залізти в пристрій і міцно застряг, заявляють росЗМІ. Обставини випадку описав начальник служби порятунку Новоросійська Олексій Одеров:

"До нас надійшов виклик про те, що допитливий пацан засунув голову в отвір для отримання іграшок в ігровому автоматі та застряг".

Держслужбовець РФ уточнив, що голову дитини витягали за допомогою слюсарного інструменту - в автоматі вирізали отвір, щоб допомогти хлопцеві.

Водночас Одеров розповів "повчальну" історію з особистого досвіду, коли з другом у дитинстві так само поліз головою в автомат. "Але голова у мене туди не пролізла, зате за допомогою палиці ми намагалися щось там розсунути", - уточнив він.

Чоловік закликав дітей у РФ не повторювати помилок дорослих. "Ми вже все це пройшли хорошого там нічого немає", - заявив росіянин.

У Бурятії у "військового-героя" вкрали унітаз

Тим часом у Бурятії "герой СВО" став жертвою туалетної крадіжки: його будинок обнесли невідомі грабіжники, вкравши унітаз. Також розколупали підлогу, від будинку майже нічого не лишилося - скаржився окупант російським пропагандистам.

Як відомо, у Росії красти унітази - популярна практика. На початку повномасштабної війни з Україною росіяни також крали все, що погано лежало. Серед їхніх трофеїв були унітази, чужа спідня білизна та інша "розкіш". Про це йшлося в сюжеті проєкту FreeДом.

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