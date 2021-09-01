З квартири міської багатоповерхівки потрібно було вилучити дітей, які втратили батьків.

Співробітник поліції Санкт-Петербурга отримав поранення під час порятунку підлітка.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на прес-службу регіонального управління МВС.

У вівторок ввечері представники органів опіки попросили правоохоронців про допомогу. З квартири міської багатоповерхівки потрібно було вилучити дітей, які втратили батьків.

13-річна дівчинка відмовилась покидати оселю. Коли поліцейські зайшли в помешкання, неповнолітня відчинила вікно на кухні й спробувала вистрибнути з третього поверху.

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Автор: Іван Бойко