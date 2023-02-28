Автори законопроекту вважають, що вона призводить до "вимивання традиційних ціннісних орієнтирів".

У Державну думу Російської Федерації внесли проект про заборону пропаганди ідеології чайлдфрі.

Пропонується ввести заборону на поширення серед неповнолітніх інформації, що "пропагує добровільну відмову від народження дітей". Його автори - Курултай Республіки Башкортостан і депутат від "Єдиної Росії" Ельвіра Аіткулова.

"В існуючих умовах пропаганда свідомої бездітності, що проводиться активістами руху чайлдфрі, веде до деградації суспільних інститутів, вимивання традиційних ціннісних орієнтирів, формує обставини для депопуляції населення", - йдеться в пояснювальній записці.

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Нагадаємо, що ще в 2021 році в російському Роскомнадзорі запропонували визнати ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами.

На початку грудня російський президент Путін підписав закон, спрямований на заборону розповсюдження матеріалів, які, на думку влади Росії, "пропагують нетрадиційні сексуальні відносини", "педофілію" і "зміну статі".

Після цього на одному з російських сайтів з пошуку роботи заблокували всі резюме чоловіків з ім'ям Сергій.

Минулої осені уповноважена з прав дітей в Тататарстані Ірина Волинець заявила, що соціальна реклама, яка закликає брати тварин з притулку, насправді є пропагандою чайлдфрі.

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