Під удар також потрапили користувачі з по батькові Олександрович.

Закон про заборону пропаганди ЛГБТ у Російській Федерації привів до несподіваних результатів. На одному з сайтів з пошуку вакансій заблокували всіх Сергєєв.

За даними Telegram-каналу Baza, під удар потрапив сервіс "Хедхантер". Зазначається, що Сергій хотів опублікувати резюме, але модератори ресурсу відхилили його публікацію.

При цьому зазначено, що приводом для відмови в публікації резюме став мат в ПІБ, хоча ніяких заборонених слів там не було. Крім того, повідомляється, що на ресурсі забанили ще одного користувача на ім'я Сергій за якийсь мат в ПІБ. Пізніше резюме розблокували.

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Адміністрація ресурсу заявила, що на сайті стався збій алгоритмів автомодерації, а під удар потрапили люди з ім'ям Сергій або по батькові Олександрович.

Закон про заборону пропаганди ЛГБТ в Росії - що відомо

30 вересня 2021 року представник Роскомнадзора Андрій Циганов заявив, що потрібно визнати ЛГБТ, радикальний фемінізм і чайлдфрі екстремістськими рухами.

24 листопада поточного року Держдума прийняла новий закон про заборону пропаганди ЛГБТ в третьому читанні. Документ забороняє "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин і (або) переваг" серед росіян різного віку. Крім цієї заборони на поширення забороненої інформації в ЗМІ, Інтернеті, рекламі, літературі і кіно, закон забороняє поширення інформації, "здатної викликати бажання змінити стать" серед підлітків.

Згідно з документом, штрафи за "пропаганду ЛГБТ" складуть 400 тисяч рублів для громадян і до 5 мільйонів рублів для юросіб. Роскомнадзор також зможе блокувати ресурси з пропагандою нетрадиційних відносин, педофілії, зміни статі.

5 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону пропаганди ЛГБТ.

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