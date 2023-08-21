У ГУР не виключають проведення восени в Росії "хвилі" публічної мобілізації.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, як Росія поповнює свої ряди мобілізованих, назвавши це "м'ясним фондом".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо мобілізації в Росії, зокрема осінньої "хвилі".

"Це ймовірний розвиток подій. І нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена уже давно. Чому "публічна", тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей "м'ясний фонд" поповнюється у рашистській армії", - сказав Юсов.

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Так, він не виключив проведення нової публічної хвилі мобілізації в Росії, і єдиним стримуючим фактором тут є настрої населення країни.

"Яким би воно не було зазомбоване, мешканці Кремля все ж таки побоюються наступних реакцій. Думають над тим, як підвищити мобілізаційний запал і готовність населення іти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора. Але, тим не менше, досі цього не було, але на осінь це ймовірний сценарій", - зауважив представник розвідки.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Юсов заявив, що щомісяця в Росії мобілізують близько 20 тисяч осіб. Водночас мобілізація здебільшого не торкається, зокрема дітей російських чиновників.

Водночас, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що Росія поки не проводитиме мобілізацію, оскільки тих сил і засобів, які зараз має армія агресора, достатньо для проведення оборонної операції.

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