Спочатку претензії дівчина висловлювала водієві автобуса, а потім самим пасажирам.

У Новоуральську з автобуса маршруту № 76 вигнали дівчину з дитиною, через те, що вона вимагала від пасажирів і водія дотримуватися масочного режиму.

Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Спочатку претензії дівчина висловлювала водієві автобуса, на що той відповідав, що у нього немає права змушувати людей надягати маски. Самі пасажири також відмовлялися виконувати вимоги дівчини з дитиною.

Зрештою люди попросили громадянку в масці покинути салон. Дівчина не стала продовжувати конфлікт і вийшла з автобуса разом зі своєю дитиною на наступній зупинці.

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Автор: Денис Прядко