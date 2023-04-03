Російські силовики заявили, що Дар'я Трєпова нібито готова повідомити, хто передав статуетку, яка вибухнула і "відкобзонила" російського "воєнкора".

Дар'я Трєпова, затримана за підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, де був ліквідований "воєнкор" Владлєн Татарський, зізналася, що принесла статуетку, яка згодом здетонувала.

Відео з частиною допиту дівчини опублікувало МВС Росії. На записі Трєпова заявляє, що її затримали за те, що вона була на місці ліквідації російського пропагандиста.

"Затримана, я б сказала, за перебування на місці вбивства Владлєна Татарського. Я пронесла туди статуетку, яка вибухнула", - сказала Трєпова.

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На питання про те, хто їй передав цей предмет, дівчина відповіла: "Можна я пізніше розповім".

Відзначимо, що на даний момент невідомо, чи чинили російські силовики якийсь тиск на затриману з метою змусити її дати "правильні" свідчення.

Пізніше російські силовики заявили, що Трєпова нібито готова повідомити, хто передав їй статуетку, що вибухнула в кафе Санкт-Петербурга.

Як пише російський телеграм-канал "База" із посиланням на свої джерела, бомбу в статуетці міг активувати один зі спільників Дар'ї Трєпової.

"Вибуховий пристрій був спрямованої дії, тому виконавцям замаху на Татарського потрібно було точно знати, коли ціль буде поруч зі статуеткою. Зараз слідчі пробивають усіх учасників творчої зустрічі з воєнкором, а також всі мобільні номери, які засвітилися поруч з вибухом", - пише "База".

Воєнкор Татарський ліквідований в Санкт-Петербурзі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в одному з барів Санкт-Петербурга прогримів вибух. Інцидент трапився під час творчого вечора російського пропагандиста Владлєна Татарського, який відомий своїми закликами вбивати українців. В результаті вибуху він "скобзонився". За версією слідства РФ, бомба була закладена в статуетку, яку Татарському подарувала дівчина.

Пізніше російські силовики заявили про затримання підозрюваної в ліквідації Татарського, нею виявилася Дар'я Трєпова. У лютому 2022 року її двічі затримували під час антивоєнних мітингів. Уже сьогодні співробітники СК РФ взяли дівчину під арешт і провели обшуки в її квартирі. Сама Дар'я каже, що її підставили, і що вона не причетна до інциденту.

Пізніше Росія звинуватила в ліквідації пропагандиста Татарського Україну, заявивши, що це нібито був навмисний теракт з боку Києва. Зокрема, Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що "прожарювання" Татарського нібито спланували українські спецслужби у співпраці з особами, пов'язаними з Фондом боротьби з корупцією Навального.

Прес-секретар військового злочинця Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ліквідацію Татарського, також "вказав пальцем" на Україну. Путінський посіпака додав, що саме тому Росія почала так звану "спецоперацію" в Україні.

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