При цьому автор ініціативи сам визнав, що це зашкодить самій Росії.

У Держдумі запропонували повністю закрити кордони з європейськими країнами у відповідь на нові санкції, що стосуються правил перетину кордону росіянами. З відповідною ініціативою виступив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа в коментарі виданню lenta.ru.

"Я думаю, нам теж треба буде вживати ряд заходів, припустимо, закрити кордон з цими країнами, не забезпечивши ні транзит, нічого, жодних засобів. Я думаю, треба робити ряд економічних кроків у будь-якому випадку", - заявив він.

Примітно, що Чепа визнає шкідливість своєї ідеї для самої ж Росії, але все одно вважає за необхідне це зробити.

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"Нехай це і буде направлено на шкоду нашим інтересам, але піднімати жорстко тарифи на ці країни, а наші бізнесмени нехай шукають інші ринки збуту. Треба робити всі можливі політичні та економічні кроки у відповідь на ці дії цих країн", – заявив депутат.

Заборона на в'їзд російських авто в ЄС

З 8 вересня Єврокомісія уточнила правила застосування вже чинних санкцій щодо Росії. Тепер росіянам заборонено в'їзд в ЄС навіть на особистих автомобілях, зареєстрованих в Росії. Тепер це буде розглядатися як заборонений імпорт, навіть якщо авто використовуються в особистих цілях. Винятки зроблено для громадян ЄС та їхніх найближчих родичів.

Хоча ці поправки були ухвалені як рекомендаційні, Польща, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія (тобто всі країни ЄС, що межують з РФ) вже заборонили росіянам в'їзд на своїх авто. Таким чином, на західних кордонах РФ залишилися тільки дві країни, що дозволяють в'їзд росіянам на своїх авто – Білорусь і Норвегія, яка не входить в ЄС.

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