Росіянин заподіяв потерпілому тілесні ушкодження, кваліфіковані як тяжка шкода здоров'ю.

У Челябінську росіянин зачепив пішохода дзеркалом автомобіля, після чого жорстоко побив його лопатою.

Про це повідомляє Znak.

Перехожий зачепив автомобіль чоловіка рукою. Після цього водій вийшов з лопатою і спробував нею вдарити перехожого. Тому вдалося ухилитися і відбігти до зупинки. Однак незабаром водій таки знайшов перехожого, підкрався до нього з-за спини і побив його лопатою по голові і тулубу.

"Своїми умисними діями заподіяв потерпілому тілесні ушкодження, кваліфіковані як тяжка шкода здоров'ю", - розповіла старший помічник прокурора області Наталія Мамаєва.

Кримінальну справу відносно 34-річного чоловіка, обвинуваченого в умисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю людини (пункт "з" частини 2 статті 111 КК РФ), направлено в металургійний районний суд Челябінська.

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Нагадаємо, в Росії кур'єр однієї зі служб доставок їхав на велосипеді і на всій швидкості врізався в коляску з дитиною. Чоловік перелетів через "перешкоду", а коляска від удару перекинулася. Доставника побили парасолькою, а дитина отримала розсічення губи.

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Автор: Денис Прядко