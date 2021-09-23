Мати дитини не відразу кинулася підіймати малюка, спочатку вона "покарала" доставника.

В Росії кур'єр однієї зі служб доставлення їхав на велосипеді та на всій швидкості врізався в коляску з дитиною. Чоловік перелетів через "перешкоду", а коляска від удару перекинулася. Доставника відлупцювали парасолькою, дитина отримала розсічення губи.

Інцидент стався в Москві, про це повідомило видання Life.ru.

Так, кур'єр компанії "Яндекс" на всіх парах мчав по тротуару і зніс коляску з дитиною, яку мама малюка везла поруч з пішохідним переходом перехрестя. Доставник сильно врізався в коляску - від удару її перевернуло.

Однорічна дитина випала на землю, вона розсікла собі губу. Малюка госпіталізували. Інцидент потрапив на відео.

Цікаво, що мати дитини не кинулася її підіймати. Спершу вона вирішила побити кур'єра парасолькою, а тільки тоді згадала про перевернуту коляску. До побиття доставника також приєднувалася жінка, яка проходила поряд.

Читайте такожМосквич застреливши невістку і потрапив на відеоСам велосипедист смиренно приймав "покарання" від розлючених жінок. Щобільше, він не намагався втекти. Кур'єр поставив свій велосипед біля стовпа і дочекався поліцію, яку викликала мати дитини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії двоє чоловіків зґвалтували рятувальника-гея, після чого його звільнили з роботи "за ганьбу честі мундира".

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко