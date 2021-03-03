У Росії 17-річний школяр вбив всю свою сім'ю - батька, матір і молодшу сестру.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Як повідомляється, тіла знайшли вчора вранці в приватному будинку в селищі Октябрський. За даними російським ЗМІ, на тілах всіх убитих виднілися рубані рани. Швидше за все, підліток зарубав близьких сокирою.
42-річну Гулю Горбунову і її 12-річну дочку впізнали відразу, а особу третьої людини не змогли встановити через рани. Поліцейські вирішили, що це 17-річний син, і оголосили в розшук батька. Однак при ретельному огляді стало ясно, що убитий дорослий.
Зараз основний підозрюваний - 17-річний Вадим Горбунов. Як повідомляє Telegram-канал, сьогодні його затримали в Єкатеринбурзі.
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