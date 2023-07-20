Вибух чули близько 3:00.

У Рязанській області за допомогою безпілотного літального апарату атакували російський аеродром.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на свої джерела. Стверджується, що близько 3:00 пролунав вибух, в районі стоянки літаків в Московському районі області виявили воронку діаметром 10 сантиметрів і глибиною 1,5 сантиметра.

Росіяни повідомляють, що для атаки могли використовувати квадрокоптер, виготовлений кустарним способом. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджень, як повідомляється, немає.

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Атаки на російські аеродроми

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень в окупованому Криму чули вибухи в районі двох військових аеродромів.

У травні Telegram-канали повідомляли про атаку дронів на територію військового аеродрому в Брянській області, був пошкоджений не експлуатований літак Ан-124.

Минулої зими вибухи звучали на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській областях, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, які Росія використовує для масованих обстрілів українських міст.

У грудні дрон атакував аеродром у Курську, в результаті удару загорівся нафтонакопичувач.

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