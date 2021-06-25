У ролику люди просили президента зберегти стадіон. Їх затримали за неузгоджений мітинг.

У Пермі трьох членів ініціативної групи проти забудови місцевого стадіону "Молот" затримали через запис відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна: вони знімали ролик для його "прямої лінії".

Про це повідомляє пермське видання 59.ru.

Територію збираються забудувати житловими будинками, у найближчі п'ять років там мають з'явитися 1 200 нових квартир, багаторівнева парковка, басейн з чашею довжиною 50 метрів, бульвар, дві вулиці та сквер.

Місцеві жителі вирішили записати відеозвернення Путіну для його традиційної "прямої лінії" з проханням зберегти стадіон.

Представниця ініціативної групи Олена Германова видрукувала плакат з написом "збережемо стадіон "Молот". За її словами, біля стадіону також опинилися близько 20 місцевих жителів, вони захотіли приєднатися до запису ролика. Однак після зйомок на трьох учасників склали протоколи в поліції.

"Влада не бачить порушень, стадіон давно в занедбаному стані. На ньому взагалі відкрили платну автостоянку. Запис відеозвернення президенту не є порушенням закону. Усі ми були в медичних масках. Ми не критикували владу, не вигукували гасла. Ми проявили свою громадянську позицію. Коли ми почали розходитися, виїзд моїй машині перегородили співробітники ДПС. Вони почали перевіряти мене по штрафах і страховці. Але нічого не знайшли. Співробітники ДПС забрали мої документи і закрилися в машині", - розповіла Германова.

В результаті їй, а також ще двом жителям - Наталії Медведєвій і Олександру Зініну - сказали проїхати у відділення. У разі опору співробітники поліції обіцяли застосувати фізичну силу.

Читайте такожУ супермаркеті Петербурга знайшли немовля: дитину покинули через брудну підлогуУ відділенні на затриманих склали протоколи за ознаками правопорушення - організація та участь у несанкціонованому мітингу.

Германовій видали протокол за частиною 2 статті 20.2 КоАП РФ "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування". Як зазначається в цьому протоколі, жінка ігнорувала попередження поліцейських про припинення неузгодженої акції.

Затриманим загрожують штрафи в розмірі від 20 до 30 тисяч рублів або обов'язкові роботи терміном до 50 годин, або адміністративний арешт до 10 діб.

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Автор: Катерина Комолова