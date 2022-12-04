В "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити.

Цьогоріч Кремль "рекомендував" місцевій владі "проявити стриманість у витратах" на святкування Нового року і згадувати "героїзм" окупантів.

Як пише російський "РБК", жодних обмежень не передбачено хіба що під час організації дитячих ялинок, але дітей наказано зомбувати "згадкою героїзму захисників Вітчизни, можливістю від імені дитини надіслати привітання".

Святкування для дорослих повинне бути "стриманим у витратах", адже "є запит суспільства". Особливо Кремль наказав регіонам і муніципалітетам привітати з Новим роком сім'ї окупантів з дітьми, поранених у госпіталях, а також збирати листівки окупантам в Україну.

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Схожі "рекомендації" стосуються й новорічних ярмарків. Їхні учасники мають збирати подарунки окупантам під гаслом "Все для перемоги".

В "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити. Крім того, окупантів в Україні вітатимуть агітбригади з Дідами Морозами та Снігуроньками.

Пропагандистам наказали показувати у новорічних концертах "путіністів", тому росіян розважатимуть "Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Какачєєв, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH та інші.

На центральних площах російських міст Кремль рекомендує встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни".

Держкомпаніям радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг".

З чим РФ йде у Новий рік?

Поки Кремль готується до Нового року, українські воїни поступово знищують "другу армію світу", а також повертають кожен клаптик захопленої території.

За минулу добу наші захисники ліквідували приблизно 550 рашистів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 91 тисячу 150 осіб.

Бахмутський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Там щодня російська армія втрачає від 50 до 100 окупантів. Приблизно стільки ж отримують поранення.

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