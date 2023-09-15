Вогонь охопив територію в 200 квадратних метрів.

В Ростові 15 вересня виникла масштабна пожежа. Відповідні фотографії та відео публікують місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, загоряння сталося неподалік від ринку "Класик" і закритого комплексу "Атлант". У Міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що горить склад на Аксайському проспекті, 15.

Повідомляється, що пожежа охопила площу розміром 200 квадратних метрів, її намагаються ліквідувати рятувальники.

Тим часом канал Don Mash пише, що горить пластик на одному зі складів "Алмазу". Є загроза поширення на будівлю поруч, на дорозі утворилася багатокілометрова пробка.

Пожежі в Росії: останні новини

Як відомо, на території Російської Федерації систематично виникають масштабні загоряння на складах, військових і промислових об'єктах.

Сьогодні у Самарі загорівся завод з виробництва підшипників, у мережі поширили відео масштабного задимлення.

12 вересня в Башкирії палав завод з виробництва бітуму, площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

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