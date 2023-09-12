На заводі в Башкирії загорілася мазутна яма, площа пожежі 300 квадратних метрів.

У Росії сталася масштабна пожежа на завод з виробництва бітуму в Салаваті, Башкирія.

Як повідомляють росЗМІ, загорілися невикористовувана мазутна яма на території ТОВ "Девон". Однак поруч з нею знаходяться цистерни з паливом. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Поки що причини виникнення пожежі невідомі.

Пожежі в Росії

У Росії останнім часом постійно щось горить або вибухає.

Дуже часто відповідальні за це українські дрони, зокрема, кілька днів тому в Брянську був атакований найбільший в РФ завод мікроелектроніки, це вже третє влучання БПЛА в завод.

А перед цим у російському Дзержинську палав завод нафтохімічної продукції "Сибур". Втім, росіяни заявили, що це нібито було планове смолоскипне загоряння.

Також 9 вересня у тимчасово окупованому Росією Сімферополі загорілася військова частина.

Вас також можуть зацікавити новини: