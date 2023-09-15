За даними російських пабліків, загорівся резервуар з мастилом.

У п'ятницю, 15 вересня, у Самарі загорівся завод із виробництва підшипників.

Як повідомляють російські пабліки, на заводі вирує потужна пожежа. Стовп густого диму над підприємством видно з усіх районів міста.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, на заводі загорівся резервуар з мастилом. На кадрах з місця події видно, що вогонь охопив велику площу. Навіть мешканці навколишніх населених пунктів бачать стовп диму.

Пожежі на заводах в РФ

Останнім часом в РФ все частіше відбуваються масштабні пожежі, зокрема на великих підприємствах. У березні потужний вибух прогримів у Московській області Російської Федерації на Московському коксогазовому заводі, а за кілька днів спалахнула потужна пожежа на території хімзаводу під Москвою.

Потім у російському Ярославлі загорівся моторний завод. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для одного з ядерних комплексів РФ та інших озброєнь окупаційної армії.

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