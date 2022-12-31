У групі ув'язнених перебувають три громадянина Узбекистану, один з Росії, інший з Білорусі, а також громадянин Киргизстану.

Шість озброєних зеків, насильно завербованих у "вагнерівці", втекли з тренувального табору в Луганській області. Тепер їх шукають на території Росії.

Як пише пропагандистська помийка "Царгород", ув'язнених привезли фактично на передову кілька днів тому. Чоловіки нібито погодилися підписати контракт з ПВК Пригожина.

Однак після підписання "документів" вони схопили зброю і втекли на волю – подалі від смерті.

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У групі ув'язнених перебувають три громадянина Узбекистану, один з Росії, інший з Білорусі, а також громадянин Киргизстану. Найімовірніше, всі вони засуджені за статтею 228 КК Росії — зберігання наркотиків, пишуть пропагандисти.

Зазначається, що зеки можуть вже перебувати в Росії. Їх оголосили у розшук в Ростовській області.

"Пильних громадян просять не проявляти самостійність і не намагатися їх затримати", - йдеться в повідомленні помийки.

Мобілізація в Росії - вербування ув'язнених

Ще в серпні в мережі з'явилося відео, як ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, перебуваючи на території якоїсь в'язниці, агітує ув'язнених вирушати на війну.

Вербування зеків пізніше підтвердив і сам Пригожин. Через кілька місяців Путін видав відповідний указ - що дозволяє відправляти у зону бойових дій засуджених за тяжкі злочини.

Російських в'язнів почали вербувати на тлі невдалої кампанії з часткової мобілізації в Росії, в результаті якої в армію набрали сотні тисяч резервістів, абсолютно не готових до війни.

Дефіцит у забезпеченні спорядженням і боєприпасами змусив російських мобіків перейти до оборони на більшості напрямків, а в листопаді ще й відкотитися з правого берега Херсонської області.

На території самої Росії почастішали випадки злочинів з мобілізованими зеками.

Разом з тим Пригожин підтримує безглузді штурми силами "мобіків" і зеків на сході України, щоб довести Путіну свою значимість і ефективність.

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