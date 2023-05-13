В усіх випадках росіяни впевнені, що літаки збили українські військові, але нюанси відрізняються.

У росіян палає через дивні падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача-бомбардувальника Су-34 у Брянській області. Поки у мережі активно поширюють докази того, що "пташки" збила російська ППО, Z-пабліки вибухають неймовірними версіями події.

УНІАН зібрав найдивніші версію авіакатастроф. Найактивнішими зараз є саме канали, що підтримують війну та критикують командування армії РФ. Топ-пропагандисти поки підозріло мовчать.

Канал Fighterbomber, коментуючи падіння гелікоптера та винищувача написав, що це рекордні втрати росавіації за рік.

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"Таких втрат нашої авіації, як сьогодні, не було з березня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Z-пабліках поширюють "версії" того, що трапилося. Наприклад, у каналу "Образ будущего" їх аж кілька. За однією з них, гелікоптер та літак нібито збили "Стінгерами", які партнери передали Україні.

За другою "версією", гелікоптер та винищувач збили українські літаки. Втім, канал зазначає, що чекає підтвердження від "воєнкорів".

Канал "Повёрнутые на Z войне" взагалі заявив, що "пташки" впали через удари українськими ракетами. Гелікоптер та літак нібито "приземлилися", оскільки "потрапили у засідку". Їх збили нібито українські ракети, запущені з Чернігівської області.

Тим часом терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, схоже, дуже засмучений через падіння російських "пташок". Від коментарів він відмовився.

Згодом терорист все ж зважився на коментар. Він заявив, що втрати авіації - робота ДРГ. Втім, з диверсантами треба боротися під час воєнного стану, але його запроваджують тільки під час війни. А у Росії - "спецоперація".

Цікаво, що жоден з топ-пропагандистів РФ не прокоментував падіння російських "пташок" під Брянськом. Усі вони мовчать.

"Приземлення" авіації РФ

Сьогодні у місті Клинці Брянської області впав вертоліт. За словами очевидців, вертоліт довго кружляв над містом, після чого впав на будинок в приватному секторі. Вертоліт вибухнув у повітрі – не виключено, що в результаті ураження ракетою ППО.

Згодом росЗМІ повідомили, що впав другий за день вертоліт. Він "приземлився" на околиці Клинців. Потім з'ясувалося, що це був винищувач-бомбардувальник Су-34. Згодом з'ясувалося, що зник ще один літак - Су-34 або Су-25.

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