Стверджується, що невідомий дрон скинув боєприпас на будівлю.

Невідомий безпілотник атакував будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області. Про це повідомляє телеграм-канал "База".

"Безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області. За даними джерел будівлю в селищі Октябрьский було атаковано близько 23 години вечора 25 травня. В результаті атаки БПЛА біля будівлі були вибиті вікна, а також пошкоджені фасад і покрівля", – йдеться в повідомленні.

Частково цю інформацію підтверджує і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він також повідомляє про скидання боєприпасу з безпілотника в селищі Октябрьский.

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"В результаті атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибиті вікна, посічені фасад і покрівля", — написав Гладков, не уточнюючи, про яку саме будівлю йдеться.

Він також опублікував фото з місця події, на якому видно наслідки атаки – осколки скла і штукатурки поруч з якоюсь будівлею. Відомо, що в результаті атаки ніхто не постраждав.

Події в Росії - останні новини

Рано вранці невідомі безпілотники атакували місто Краснодар в Росії. Стверджується, що один безпілотник був збитий, а другий, ймовірно, досяг призначеної йому мети. Опубліковані фото і відео з місця прильоту, постраждала "будівля МТС".

А вночі російська система ППО збила невідомий об'єкт поруч з військовим аеродромом у Морозовську в Ростовській області. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Російські телеграм-канали опублікували кадри цієї атаки.

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