Російський загарбник помер від важких опіків.

Окупант, який дивом врятувався під час українського удару по казармі з росіянами в Макіївці, назвав ім'я військового злочинця, який їх там зібрав. За словами Антона Головінського, наказ віддав полковник Єнікєєв Роман.

Зазначається, що окупант був рядовим 1444-го мотострілецького полку. Він отримав опіки 75% тіла.

"У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через якого всі наші хлопці загинули", - розповів загарбник на відео, яке оприлюднили в мережі.

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Відзначається, що Головінського привезли в госпіталь в Ростов-на-Дону, де він помер через кілька днів від травм несумісних з життям.

За даними ЗМІ, в ПТУ Макіївки загинув начальник речової служби полку старший лейтенант Шеховцев Андрій та заступник командира полку полковник Бачурін Олексій.

Удар по ПТУ в Макіївці - що відомо

У новорічну ніч ЗСУ відправили на російську базу в тимчасово окупованій Макіївці "подарунки". Під потужний удар HIMARS потрапило училище, де перебували окупанти.

Зазначається, що ліквідованих загарбників вважають сотнями. Водночас Міноборони РФ спочатку підтвердили смерть 63 військових, але пізніше їх кількість зросла до 98.

При цьому російська влада заявила, що окупанти самі винні в тому, що українські військові їх виявили по мобільних телефонах.

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