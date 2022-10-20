Батько вже заявив, що це рішення "політичного характеру".

Правоохоронці Італії заарештували Артема Усса, сина губернатора Красноярського краю Олександра Усса. Його звинувачують у відмиванні грошей і порушенні санкцій.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства юстиції США.

Уссу загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів, де він проходить, як обвинувачений у справі про відмивання грошей і ухилення від санкцій. За даними американського відомства, син російського губернатора придбав обладнання для супутників-шпигунів і ввіз його в Росію. Це порушення обмежень, які були введені проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Усс також звинувачується у відмиванні грошей за допомогою схем реалізації нафти з Венесуели. Для цього він використовував підставні компанії і криптовалюти.

Зараз у розшуку США перебувають п'ять росіян. З них заарештували двох — Усса і Юрія Орєхова, співвласника німецької компанії NDA GmbH. З її допомогою здійснювалися закупівлі електроніки та військового обладнання, які заборонені для продажу РФ.

"У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 30 років позбавлення волі", — інформують в італійській поліції.

А тим часом Олександр Усс вже встиг прокоментувати арешт сина. За словами пропутінського політика, таке рішення має "політичний характер".

Порушення закону росіянами за кордоном

У Норвегії за минулий тиждень заарештували групу жителів РФ. Всі вони здійснювали зйомку стратегічних об'єктів на території скандинавської країни.

Громадянку РФ Юлію Прохорову, яка провокувала українців під час мітингу, депортують з Австрії. Пізніше з'ясувалася, що воно торгувала собою.

На початку вересня російськомовна жінка вдарила українську дитину у літаку Відень — Валенсія.

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