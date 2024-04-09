Операції пораненим проводяться під наркозом у дозуванні близько 20% від необхідної дози.

У лікарнях російського Бєлгорода склалася критична ситуація із ліками.

Як пише проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформовані джерела, медичним закладам для лікування цивільних та окупантів катастрофічно не вистачає знеболювальних.

"Операції пораненим проводяться під наркозом у дозуванні близько 20% від необхідної норми, тобто уламки витягуються практично на живу. Причини, як у випадку з дорогами, багато поранених і крадіжки", - пише канал.

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Війна в Україні - лікарні на ТОТ та в РФ переповнені окупантами

Як йшлося у нещодавньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України зазначалося, що російські окупанти облаштували військовий шпиталь на 200 осіб у місцевій лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних "виписано".

На початку лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що в тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими супротивниками. Також повідомлялося, що у шпиталь загарбників, облаштований у місті Світлодарськ, прибув медперсонал із Якутії.

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