Пропагандистка Скабєєва оголосила росіянам, що на кордоні нікого немає.

Російське телебачення живе у своєму ілюзорному світі: пропагандистка Скабєєва оголосила росіянам, що на кордоні з Бєлгородською областю немає армії.

Про це вона повідомила "під соусом" трагічної атмосфери в студії через захід російських партизанів в Шебекіно. Як відомо, російська пропаганда переконує росіян у тому, що це діє Україна.

"Таке відчуття, що у нас просто недостатня концентрація сил на Білгородщині. У зв'язку з цим ми не пішли туди (на Харків)", - вказала вона.

У відповідь на спробу місцевого "експерта" оскаржити її слова, Скабєєва підкреслила, що там (на кордоні) нікого немає і нарвалася на відповідь.

"Там є війська прикриття кордону, які в принципі це завдання вирішити можуть", - заявив російський спікер.

За його словами, радикально розв'язати питання захисту російських територій можна лише за допомогою розгрому "угруповання ЗСУ в районі Харкова".

У Білгородській області "діють" партизани - що відомо

Нагадаємо, що сьогодні в Білгородську область вдруге за останні два тижні зайшла група російських партизанів Легіону "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус". Ще 22 травня під час свого першого "візиту" вони оголосили, що починають звільняти РФ від режиму Путіна і провели бої в Гайворонському районі (там вони захопили кілька селищ, але потім відступили через бомби, які застосувала російська авіація, не рахуючись з цивільними).

Сьогодні партизани провели танковий бій з силами Міноборони РФ і місцевими силовиками. Бувши оголошено план евакуації. У цьому випадку росіяни також пішли на жорстокість і застосували "важка" зброя ТОС-1А "Солнцепьок".

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