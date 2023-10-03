Колишній найманець ПВК "Вагнер" навмисно підпалив будинок з людьми. Загинуло двоє людей.

Як повідомляє "База", бойовика затримано за підозрою у вбивстві двох людей у Красноярському краї. В ніч на 3 жовтня підозрюваний підпалив будинок у селі Єрмаківське.

"За словами очевидців, у будинку могли бути люди. Після того, як пожежа була загашена, співробітники МНС виявили в будинку тіла двох людей - 68-річної власниці будинку та її 35-річної доньки. Вже за кілька годин співробітники поліції затримали 32-річного колишнього бійця ПВК "Вагнер". У нього під час обшуків знайшли каністру. Наразі чоловіка доставлено на допит", - пише канал.

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Подібні злочини окупантів

У місті Гуково Ростовської області "вагнерівець", який повернувся з фронту, напився зі своїм другом, а потім зґвалтував його. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 43-річний зек - "вагнерівець" потрапив на фронт прямісінько з колонії. Через шість місяців боїв, в яких йому пощастило вижити, найманець повернувся в рідне місто.

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

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