Цю пропозицію озвучили на пленарному засіданні Держдуми у рамках доповіді Парламентської комісії.

До російських підручників історії рекомендували додати порівняння України з Третім рейхом.

Як пишуть російські ЗМІ, відповідну пропозицію озвучили на пленарному засіданні Держдуми у рамках доповіді Парламентської комісії.

"Рекомендувати Міністерству освіти РФ та Міністерству науки та вищої освіти РФ включити до навчальних посібників з історії та суспільних наук інформацію про аналогії злочинів київського режиму зі структурами нацистів середини XX століття", - йдеться у доповіді. Відео дня

Відомству також запропонували розглянути варіант запуску програм з наставництва для студентів, які мешкають на окупованих територіях України, зокрема у самопроголошених "Л/ДНР", а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Передбачається, що такі програми буде реалізовано на базі педагогічних університетів.

Зомбування молоді в РФ

У навчальних закладах РФ проводять флешмоби, присвячені "геноциду радянського народу", під час яких ставлять дітей на коліна. При цьому те, що відбувається, фіксують і фотозвіти викладають на загальний огляд.

У всіх російських школах, коледжах і технікумах з 16 квітня проводять флешмоб "Через століття". Організатори дійства вимагають, щоб школярі та студенти шикувалися у формі п'ятикутної зірки. За даними росЗМІ, флешмоб приурочили до "Дня єдиних дій на вшанування пам'яті про геноцид радянського народу нацистами та їхніми пособниками в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

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