СМЕРШ (скорочення від "Смерть шпигунам!") - назва низки контррозвідувальних організацій при СРСР під час Другої світової війни.

У російському Новосибірську дітей з інвалідністю привезли до закритої військової частини і показали їм реконструкцію операції зі "знешкодження умовних терористів" і виставку зброї "легендарного загону СМЕРШ - еліти контррозвідки".

У Самарі учнів молодших класів відвели на екскурсію в музей пам'яті бійця СМЕРШ Костянтина Стичкова. З листопада 2023 року музей працює прямо в школі.

В Алейську (Алтайський край) для школярів провели "уроки мужності", дітям прочитала лекцію людина у військовій формі.

СМЕРШ (скорочення від "Смерть шпигунам!") - назва низки контррозвідувальних організацій при совку під час Другої світової війни. Офіційно загони СМЕРШ були зайняті тим, що виявляли шпигунів, зрадників Батьківщини та інших "антирадянських елементів". За фактом - поширювали сталінський терор по всьому СРСР і країнах Східної Європи.

Після закінчення Другої світової війни ГУ СМЕРШ передали в Міністерство державної безпеки СРСР і перетворили на 3-тє головне управління МДБ, яке після стало Третім управлінням МВС СРСР, а ще пізніше перетворилося на Третє головне управління КДБ СРСР.

Зомбування молоді в РФ

У навчальних закладах РФ проводять флешмоби, присвячені "геноциду радянського народу", під час яких ставлять дітей на коліна. При цьому те, що відбувається, фіксують і фотозвіти викладають на загальний огляд.

У всіх російських школах, коледжах і технікумах з 16 квітня проводять флешмоб "Через століття". Організатори дійства вимагають, щоб школярі та студенти шикувалися у формі п'ятикутної зірки. За даними росЗМІ, флешмоб приурочили до "Дня єдиних дій на вшанування пам'яті про геноцид радянського народу нацистами та їхніми пособниками в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

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