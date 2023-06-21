Обряд проводили у день літнього сонцестояння.

У Туві шамани проводили обряди "про благополуччя людства" та перемогу Росії у війні проти України.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, обряд провели у день літнього сонцестояння. На нього прийшли всі, хто хотів отримати благословення духів.

"Це дуже потужний день з енергетичної точки зору, в який вважається важливим заручитися підтримкою духів та предків для благополучного результату літа. Шамани просили про благополуччя людства, перемогу наших воїнів на "спеціальній військовій операції" (так у Росії називають війну - УНІАН) та здоров'я їм", - повідомили у релігійній організації шаманів Адиг-Еерен.

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За даними видання, у Туві зареєстровано 13 шаманських організацій. Там же і знаходиться "верховний шаман Росії" Кара-оол Допчун-оол.

Роль шаманів у війні проти України

Російський диктатор Путін - відомий прихильник шаманів. Раніше політичний аналітик, публіцист Валерій Соловей заявив, що Путін зважився на вторгнення в Україну після обряду з шаманами.

Згодом журналісти дізналися, що сучасний Кремль переповнений адептами окультизму на будь-який смак, як у темному Середньовіччі. Під пильним наглядом ФСБ вони на совість відпрацьовують свої гонорари намагаються задовольнити бажання Путіна жити вічно.

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