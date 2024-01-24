Розробники переконують, що цей пристрій допоможе армії окупантів тренуватися.

У Росії створили новий "імітатор наземного ядерного вибуху". Його планують використовувати для військових навчань.

Як повідомляє "Настоящее время", новий імітатор наземного ядерного вибуху запатентували у російській військовій академії матеріально-технічного забезпечення імені генерала армії Хрульова. За даними видання, його використання "дозволить підвищити якість підготовки підрозділів Сухопутних військ до бойових дій за умов застосування ядерної зброї".

"Мета корисної моделі полягає у забезпеченні наочної імітації візуальних ознак – ударний ефект, світловий спалах та грибоподібна пилова хмара наземного ядерного вибуху", – йдеться в описі до патенту.

Розробники стверджують, що цей пристрій застосовуватиметься на навчаннях та практичних заняттях у військових. Раніше для цих цілей застосовувався імітатор ядерного вибуху ІУ-59, проте наразі він "морально застарів, не виробляється підприємствами промисловості, а наявні на складах військових частин зразки виробили свій технічний ресурс".

Ризик ядерної війни

Як писав УНІАН, військовий експерт Олег Жданов сумнівається, що Росія зважиться застосувати проти України ядерну зброю.

На його думку, "Росії чітко і ясно дали зрозуміти, що ні про яку ядерну зброю у цьому конфлікті мови бути не може". До того ж, він нагадав і про загрозу для самої Росії після ядерного удару.

Натомість в кінці березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Через деякий час Путін уточнив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі "йде за планом".

Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь.

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