Пожежу злочинець влаштував, щоб замести сліди зґвалтування.

У Кірові (РФ) колишній найманець ПВК "Вагнер" зґвалтував дівчину, а потім спалив чужу машину, щоби "замести" сліди.

Як повідомляє "База", підозрюваний Дмитро Єфімов у 2013 році був засуджений за зґвалтування, а у 2019 році - за вбивство. Після 2022-го він підписав контракт із ПВК "Вагнер" та вирушив на війну в Україну. Єфімов відпрацював контракт до кінця терміну та звільнився.

За даними джерел каналу, вночі 24 лютого він завів 22-річну Юлю в гаражі на Гірсівському провулку та посадив у чужу припарковану машину. Там Єфімов її зґвалтував. Коли Дмитро ненадовго відволікся, дівчина змогла втекти. Єфімов же вирішив з"амести" сліди та спалив машину.

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Слідчим вдалося знайти і Єфімова, і власника автомобіля. Єфімова заарештовано, на нього порушили кримінальну справу за статтею "Зґвалтування".

Злочини російських військових

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До участі в так званій СВО фігурант мотав строк за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, крадіжки, викрадення автотранспорту, погрозу вбивством, розбій і замах на грабіж. У 2020 році Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки - жертву зарізали одразу чотирма ножами.

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