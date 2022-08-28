Жінка нібито отримувала повідомлення про те, як правильно підпалювати автівки.

У Росії заявили, що автівку заступника начальника Генштабу РФ підпалила пенсіонерка, яку "викрали та загіпнотизували українці".

Про це повідомляє російський паблік "Лента дна".

За версією зятя пенсіонерки, напередодні інциденту 65-літня жінка нібито отримувала повідомлення про те, як правильно підпалювати автівки.

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Чоловік впевнений, що її "завербували" українські спецслужби. Водночас жодних доказів своїх слів він надати не зміг.

Як писав УНІАН, вчора, 27 серпня, у Москві невідомі підпалили машину топ-чиновника Генштабу РФ. Пізніше російські силовики затримали 65-річну жінку, яка виступала проти війни і нібито співала "Азов - сила".

Раніше у авто підірвалася кремлівська пропагандиста і дочка російського неонациста Дарина Дугіна. У Москві знайшли "український слід", хоча Київ свою причетність заперечує.

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