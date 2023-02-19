Крім того, ліквідованого загарбника представили до державної нагороди.

В РФ з почестями поховали зека-"вагнерівця" Руслана Джафарова, якого завербували в колонії, де він відбував покарання за замовне вбивство.

Як повідомляють російські пропагандисти, із кілера зробили "героя" та після ліквідації представили до нагороди.

43-річний Руслан Джафаров - найманий вбивця із Білої Калітви Білокалитвинського району Ростовської області. Донедавна він відбував покарання в одній із колонії за вбивство підприємця, але Пригожин "достроково" звільнив його та відправив на фронт.

Відео дня

13 лютого Джафарова поховали. На його похованні була почесна варта з дітей "Юнармії". На церемонії показували фільм про загарбника.

Втрати "Вагнера" в Україні

ЗСУ мінусують сотні "вагнерівців" щодня, однак ПВК Пригожина наполегливо везе на фронт нове гарматне м'ясо. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вчора, 17 лютого, через місто на Запорізький напрямок повезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

Водночас у Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців. Понад 4 тисячі "вагнерівців" були ліквідовані із середини грудня, близько 90% з них - завербовані зеки.

Нещодавно бойовики приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців. "Вагнерівці" заявили, що ЗСУ щодня "мінусують" сотні їхніх "колег".

Вас також можуть зацікавити новини: