БПЛА ледь не дістався резиденції президента РФ, повідомляють росЗМІ.

У ніч на 5 вересня невідомий БПЛА під час атаки на Московську область ледь не "протаранив" резиденцію Путіна.

Дрон знищили на підльоті до його резиденції над Завидово у Тверській області, стверджує The Moscow Times. Цей момент вдалося зняти на відео.

Тим часом через нічну атаку в головних аеропортах Москви оголосили план "килим". У Внуково, Домодєдово і Шереметьєво затримуються щонайменше 40 рейсів, свідчать дані російського пошукача "Яндекс".

"23 у Внуково, 2 в Домодєдово, 15 в Шереметьєво. Ще два рейси скасовані у Внуково", - уточнює The Moscow Times.

Вказується, що станом на 07.30 по Москві аеропорти повернулися в штатний режим роботи.

Нічна атака БПЛА на Москву

Нагадаємо, цієї ночі дрони також збили у Підмосков'ї: їх уламки впали в Павлівській Слободі на місцевий гараж, сталася пожежа з декількома потужними вибухами.

Також ППО РФ "ловила" дрони в Калузькій області і в Істринському районі Підмосков'я. Вони також летіли на Москву. Традиційно Міноборони РФ звинуватило у всьому Київ. За даними Міністерства, атака сталася о 03:00 ночі.

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