До 2014 року компанія Олексія Канівця щільно співпрацювала з Міноборони РФ, а в період з 2003 року до свого закриття працювала безпосередньо з Головним автобронетанковим управлінням.

У Росії колишній організатор "Танкового біатлону" (ТБ) Олексій Канівець після 24 лютого раптово змінив позицію і почав критикувати Z-патріотів, які в свою чергу "травлять" Олексія.

До 2014 року компанія Канівця щільно співпрацювала з Міноборони РФ, а в період з 2003 року до свого закриття працювала безпосередньо з Головним автобронетанковим управлінням.

"Соромно згадувати, але в березні 2014-го я радів приєднанню Криму, я вважав, що Путін зробить з нього "цукерку", мені цілком зрозумілий справедливий гнів українців, які пишуть про необхідність зруйнувати Москву. Напевно, зараз це буде виглядати справедливим. Якщо безпосередньо "війна" з російської сторони так і не оголошена, то жодні міжнародні угоди про ведення війн не діють, а значить, що будь-які громадяни РФ на території України за визначенням є кримінальними злочинцями", - пише у соцмережах Канівець.

Танковий біатлон у Росії

Додамо, що на тлі колосальних втрат бойової техніки в Україні російське Міноборони вирішило скасувати так званий "танковий біатлон" в поточному році. Британська розвідка розцінила такий крок окупантів, як безвихідь, тому що росіяни почали економити техніку, якої раніше було чимало.

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