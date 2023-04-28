Улюблена розвага російського міністра оборони цього року не відбудеться.

Міноборони РФ скасувало проведення "танкового біатлону" цього року через втрати на фронті і щоб не викликати загальне невдоволення заходом, який виглядає недоречним під час війни. Про це повідомляє британська розвідка у новому зведенні.

Британці відзначають, що "військова Олімпіада" або "танковий біатлон" був задуманий як інструмент популяризації армії в російському суспільстві. Але в минулому році проведення "танкового біатлону" викликало шквал критики, оскільки проводилося на тлі провалів початкового етапу вторгнення в Україну.

"Є також висока ймовірність, що через високі втрати в Україні Міноборони РФ просто стурбоване нестачею танків і кваліфікованих танкових екіпажів, а також інших фахівців, через що Росія може втратити лідерство в медальній таблиці", - вважає британська розвідка.

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Слід додати, що "танковий біатлон" є міжнародним змаганням, в якому крім представників самої Росії завжди брали участь військові з дружніх Кремлю країн.

Російські втрати в Україні

За даними українського Генштабу, на поточний момент загальні втрати Росії у танках вже складають близько 3700 штук. Крім того, окупанти втратили жахливу кількість іншої бронетехніки, багато артилерії та інших озброєнь.

За словами глави навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артема Катуліна, більше половини російських військових, які загинули в Україні, померли через неграмотне надання медичної допомоги. З тієї ж причини багато солдатів стали інвалідами.

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