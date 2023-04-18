На цей момент Росія втратила від 2 до 3,6 тисяч танків у боях проти ЗСУ.

На тлі колосальних втрат бойової техніки в Україні російське Міноборони вирішило скасувати так званий "танковий біатлон" в поточному році. Про це анонімні джерела з Міністерства розповіли російському виданню ТАСС.

Повідомляється, що "Армійські міжнародні ігри", більш відомі як "танковий біатлон", тепер буд ут проводити раз на два роки, а не щорічно, як було досі. Пропустити вирішили якраз поточний рік, а наступні ігри проведуть в 2024 році.

Це рішення ухвалили кілька тижнів тому, але офіційно про нього поки не оголошували. Причини даного рішення не називають зовсім.

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Втрати Росії в бойовій техніці

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення в Україну на сьогоднішні склали вже понад 3600 танків, понад 7 тисяч бойових бронемашин, понад 2800 артилерійських систем.

Незалежний моніторинговий проект Oryx дає набагато скромніші цифри російських втрат - понад 10 тисяч одиниць військової техніки, з яких танків трохи менше двох тисяч. Однак слід мати на увазі, що Oryx враховує виключно ті втрати, які були задокументовані на фото або відео. І лише за умови, що відображена на фото або відео техніка може бути верифікована як нова втрата.

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