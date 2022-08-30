Політику загрожує до 15 діб арешту та штраф до 2 тисяч рублів.

Силовики в Москві 29 серпня затримали російського опозиціонера Леоніда Гозмана. Відносно нього відкрито справу про ототожнення нацистів та сталіністів.

Про це повідомив Правозахисний проект "ОВС-Інфо".

Адміністративну справу стосовно Гозмана відкрито через пост в Facebook. Опозиціонер написав, що глава нацистської Німеччини Адольф Гітлер був абсолютним злом, а СС злочинцями, але радянський диктатор Йосип Сталін і НКВС були ще гірше.

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За попередніми даними, російські силовики "зустріли" Гозмана біля лікарні. Спочатку він відмовився їхати відділення, бо був без документів і йому треба було повернутися на прийом до лікаря. Пізніше опозиціонер скликався з адвокатом і вже разом з ним поїхав у відділення поліції.

Суд у цій справі призначений на вівторок, 30 серпня. Політику загрожує до 15 діб арешту та штраф до 2 тисяч рублів.

Нагадаємо, що в 2021 році в Російській Федерації прийняли закон, який забороняє прирівнювати комуністів до нацистів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у РФ заарештували останнього політика, який публічно висловлював незгоду і висловлювався проти повномасштабної війни в Україні. 24 серпня спецназ затримав Євгена Ройзмана-колишнього мера Єкатеринбурга.

25 серпня російський суд обрав запобіжний захід колишньому меру Єкатеринбурга. Останнього опозиціонера відправили під цілодобовий домашній арешт і заборонили йому використовувати мобільний зв'язок та інтернет.

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