Мобілізовані дорікали продавцю, що той, мовляв, не служить в окупаційних військах.

Двоє п’яних мобілізованих влаштували дебош у салоні оптики в Новосибірську. Російські "воїни" з образами і кулаками накинулися на працівників.

Про інцидент повідомили самі власники салону, пише InformNapalm. За їхніми словами, "мобіки" попросили принести їм пакет, а потім – скласти у нього алкоголь. Проте один з окупантів всівся на дитячий стілець та зламав його, а також зачепив стійку для окулярів.

Конфлікт стався, коли працівники попросили оплатити завдані магазину збитки.

Відео дня

Як свідчить відзняте відео, чоловіки обступили продавця і замахувалися по ньому обладнанням. Один з мобілізованих дорікнув йому, що той "дівчинка", бо не пішов в окупаційні війська.

"Ти дівчинка! А знаєш, чому ти дівчинка? Тому що ти, н*уй, с*ка, нікуди не пішов! А ми пішли, бл*ть, воювати, с*ка, за тебе!" - заявив ображений загарбників. А його приятель, тримаючи пляшку горілки у правій руці, додав: "Я тобі зараз голову розіб’ю".

В результаті співробітники салону викликали поліцію та написали заяву, один з "мобіків" на той момент уже "відпочивав" на диванчику.

Мобілізація в Росії

У жовтні Путін анонсував завершення часткової мобілізації, оголошеної ще у вересні у відповідь на ряд військових поразок на фронті.

Водночас аналітики констатують, що Кремль веде приховану мобілізацію, готуючи Путіну "м'ясо" для здійснення своїх максималістських цілей по Україні.

Паралельно триває вербування засуджених у ПВК "Вагнер" Пригожина.

За офіційними даними, з вересня в РФ мобілізували близько 300 тисяч осіб. Але, на думку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Москва готує до 200 тисяч резервістів для масштабного нападу цієї зими.

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