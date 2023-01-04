Маленький об'єкт нібито вільно рухався за вітром, тому його вирішили ліквідувати.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що ввечері 3 січня у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони. Військові збили повітряну кульку.

У Telegram чиновник пояснив, що повітряний об'єкт зафіксували приблизно о 22:00 за місцевим часом за сім кілометрів від селища Султан-Сали у М'ясниківському районі області.

"На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалене рішення про його ліквідацію", – написав Голубєв.

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Губернатор додав, що необхідно "зберігати спокій".

"Бавовна" в Росії

У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.

У той же день стало відомо, що Климовська РЕМ Брянської області піддалася ударам, в результаті знеструмлено сусіднє селище.

У новорічну ніч на Донеччині було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300-поранені. Удар було завдано по скупченню мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці.

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