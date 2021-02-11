Також жінку запідозрили в екстремізмі - її допитали співробітники Центру "Е".

Вчительку англійської мови Наталію Єлгіну, яка викладала в класі сина так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, звільнили після того, як вона поскаржилася на особистій сторінці ватажка регіону на низьку зарплату.

Про це повідомляє «Новая газета».

За 12 годин занять на тиждень вона отримувала близько 12 000 рублів.

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"Здрастуйте, шановний "губернатор", чому у мене зп в школі 12 000 рублів, нехай і на півставки? Я професійний викладач з сертифікатом Кембриджу та досвідом роботи в Китаї. Ви вважаєте, це нормальна плата за навчання ваших дітей? До речі, ваш син вчиться в моєму класі", - написала Єлгіна в коментарях на сторінці губернатора.

Після цього її викликали до "начальства", допитали співробітники Центру "Е", потім звільнили, а паралельно - ще й влаштували цькування в прогубернаторських telegram-каналах.

Жінка має намір оскаржити своє звільнення в суді і притягнути кривдників до відповідальності за наклеп.

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Автор: Денис Прядко