Постраждала одна з двох найбільших установок первинної переробки на заводі.

Внаслідок вибуху на Омському нафтопереробному заводі РФ, що стався 26 серпня, постраждала одна з двох найбільших установок первинної переробки на заводі – CDU-11, пише Reuters з посиланням на два джерела.

Також зазначається, що інша установка первинної переробки, CDU-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Виробнича потужність установок CDU-10 та CDU-11 становить близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

За даними агентства, причина пожежі не була одразу зрозуміла. Кілька російських нафтопереробних заводів стали об'єктами атак українських безпілотників.

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Варто зазначити, що Омський НПЗ належить "Газпром нефти". Він є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в Росії. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів. У 2022 році Омський нафтопереробний завод переробив понад 21 мільйон метричних тонн сирої нафти.

Проблеми російських НПЗ

26 серпня стало відомо, що на Омському нафтопереробному заводі РФ стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула установка АВТ-11, що привело до пожежі. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути гучний "хлопок", внаслідок чого затряслися будинки та затремтіли вікна.

На початку серпня 2024 року на території Омського нафтопереробного заводу також сталася пожежа. Горіла установка, яка призначена для переробки нафти.

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