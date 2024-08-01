Площа пожежі становить близько 300 квадратних метрів.

У Росії сталася масштабна пожежа на території Омського нафтопереробного заводу.

У МНС повідомили, що вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. om1.ru пише, що покуратура почала перевірку за фактом загоряння. "Горіла установка, яка призначена для переробки нафти. Займання гасять спеціалізовані підрозділи МНС", - ідеться в повідомленні.

Пізніше у прес-службі нафтозаводу заявили, що загоряння почалося у допоміжному приміщенні насосної. "Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізували загоряння. Постраждалих немає. Омський НПЗ продовжує роботу в штатному режимі", - додали вони.

Омський НПЗ належить "Газпром нефти". Він є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в Росії. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів.

Пожежі в Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше на Курщині після гучних вибухів почалася велика пожежа. В українському Генеральному штабі повідомили, що військовим вдалося вразити склад озброєння і техніки окупантів біля міста.

Також нещодавно в Єкатеринбурзі горів оборонний завод, який займається розробкою та виготовленням систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки.

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