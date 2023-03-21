За словами партизан, такі акції ефективніші за підпали військкоматів.

Партизанський рух "Чорний міст" заявив про свою причетність до вибуху в будівлі прикордонного управління ФСБ в Ростові-на-Дону 16 березня.

"Чорний міст" бере на себе відповідальність, точніше – заявляє про співавторство у вирощуванні бавовни в будівлі прикордонного управління ФСБ в Ростові-на-Дону. Офіційні особи заявили, що там замкнула проводка і вибухнули ємності з пальним. Майже не збрехали, але є нюанси. Ємність була одна, об'ємом близько 3х літрів. ... Всередині невеликої ємності була лампочка на 3,5В від кишенькового ліхтарика. Чули вибух перед початком пожежі? Це лампочка перегоріла і лопнула", – пише Telegram-канал РПД "Чорний міст".

Людина, що назвався Ескобаром, яка нібито організувала атаку, називає ФСБ "оплотом лицемірства, насильства і несправедливості". Він упевнений, що атаки на зразок цієї більш ефективні для партизан, ніж підпал військкомату або Z-машини.

Відео дня

Вибухи в будівлі ФСБ в Ростові - що відомо

16 березня на території управління ФСБ в Ростові-на-Дону стався вибух і розгорілася пожежа. Згодом з'явилися відео моменту вибуху.

На кадрах з місця було видно, що масштаби руйнувань значні - у вікнах вилетіли шибки, зруйновані стіни.

ЗМІ писали про нібито детонації складу з боєприпасами, інші - що пожежа сталася через коротке замикання в місці зберігання паливно-мастильних та лакофарбових матеріалів.

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