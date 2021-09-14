Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (вбивство).

Мігранта з Таджикистану підозрюють у вбивстві мешканки Челябінську, яка робила йому еротичний масаж.

Про це повідомляє Ura.ru.

Вбивство сталося в салоні еротичного масажу після сварки між мігрантом і жінкою. Скоївши злочин, чоловік зник.

Затримати його вдалося по гарячих слідах.

На тілі Росіянки знайшли сліди насилля. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (вбивство).

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Нагадаємо, в Росії затримали і заарештували 39-річного жителя Нижнього Новгорода Сергія Свєшнікова, підозрюваного в зґвалтуваннях і утримуванні 23-річної дівчини в гаражі. Він сам прийшов у відділення поліції з двома адвокатами, яких найняла його дружина.

За словами затриманого, "Єлизавета перебувала в його гаражі добровільно, а це все – рольові ігри".

"Мовляв, ніяких насильницьких дій з його боку не було, дівчина сама була не проти просидіти в підвалі понад тиждень і регулярно займатися сексом з новим знайомим. А в наручниках Єлизавета була, тому що Свєшніков постійно заглядав до неї на рольові ігри", – йдеться в повідомленні.

Суд заарештував Свєшнікова на два місяці.

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Автор: Віолетта Орлова