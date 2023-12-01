Зараз цей маршрут паралізований.

Служба безпеки України підірвала залізничне сполучення, що зв'язує Росію з Китаєм, пише Politico з посиланням на високопоставленого українського чиновника, знайомого з ходом операції.

Було проведено кілька вибухів в Сєверомуйському тунелі Байкало-Амурської магістралі в Бурятії. "Це єдине серйозне залізничне сполучення між Російською Федерацією і Китаєм. І в даний час цей маршрут, який Росія використовує, в тому числі для військових поставок, паралізований", - сказав чиновник.

Чотири вибухові пристрої спрацювали під час руху вантажного поїзда по тунелю. "Зараз на місці працює Федеральна служба безпеки Росії, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - додав він.

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Вибухи в Бурятії: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада повідомлялося про вибухи на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії. У РФ заявили, що надзвичайна подія сталася через "замикання кабельної мережі".

Пізніше повідомлялося про підрив вантажного складу на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів. В результаті вигоріло 16 цистерн і були пошкоджені рейки. У тому ж районі зафіксували ще один підрив, в результаті якого вигоріли чотири цистерни і були пошкоджені ще дві.

За даними джерел УНІАН, на цій магістралі російські загарбники двічі потрапили в пастку Служби безпеки України.

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